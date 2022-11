Amman a accueilli le Sommet arabe de l’entrepreneuriat

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé au Sommet arabe de l’entrepreneuriat organisé par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (ESCWA) à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie), en coopération avec la Jordan Enterprise Development Corporation, indique le site web de l’ICESCO.

Le sommet, qui s’est tenu du 30 octobre au 1er novembre 2022 sous le thème « Opportunities Beyond Borders », a vu la participation de 600 participants et 50 intervenants représentant les ministres de l’Économie, les ambassadeurs des pays arabes, des organismes économiques, des organisations intergouvernementales et des institutions de la société civile, en plus d’entrepreneurs et d’investisseurs. L’objectif de ce sommet est d’échanger des expériences et des connaissances pour aider les petites et moyennes entreprises arabes à accéder aux marchés régionaux et internationaux et à profiter de diverses sources de financement.

Dans son intervention, Dr Kais Hammami, Chef du Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO, a parlé des efforts de l’Organisation pour orienter, soutenir, diffuser les connaissances et échanger les bonnes pratiques visant à développer les pays du monde islamique, et répondre aux besoins de ses États membres, en particulier les groupes de jeunes et de femmes. À cet égard, il a souligné les programmes de l’Organisation visant à promouvoir la création et le développement de petites et moyennes entreprises dans le domaine de la technologie et de l’innovation dans les États membres de l’ICESCO.

Dr Hammami a également passé en revue les initiatives de l’ICESCO dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat numérique, de la promotion de la culture de prospective et de la sensibilisation aux métiers et emplois de demain.