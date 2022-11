Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le taux d’impunité mondial pour les meurtres de journalistes s’élève à 86%, selon l’UNESCO.

A l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l’UNESCO renouvelle son appel à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les crimes commis contre les journalistes fassent l’objet d’enquêtes appropriées et que leurs auteurs soient identifiés et condamnés.

Le rapport de l’UNESCO sur la sécurité des journalistes et le danger de l’impunité pour la période 2020-2021 est publié le 2 novembre. Les données indiquent que le taux d’impunité n’a baissé que de 9% au cours des dix dernières années – l’UNESCO salue ce progrès mais prévient qu’une telle baisse reste très insuffisante pour enrayer la spirale de la violence.

Ce rapport de l’UNESCO souligne également qu’il n’y a aucun lieu sûr pour les journalistes. En 2020-2021, sur les 117 journalistes tués du fait de leur emploi, 91 d’entre eux (soit 78 %) l’ont été en dehors des heures de travail, à leur domicile, dans leur véhicule ou dans la rue par exemple, et non dans le cadre d’une mission spécifique. Plusieurs ont été tués devant des membres de leur famille, y compris leurs enfants.

Sur les deux années passées, les régions les plus meurtrières pour les journalistes ont été l’Amérique latine et les Caraïbes (38%), et dans l’Asie-Pacifique (32%).