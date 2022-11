L’UNA dénonce les fausses nouvelles visant l'accueil de la Coupe du Monde par le Qatar

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’Union des agences de presse de l'OCI (UNA) a dénoncé la campagne médiatique visant l'organisation de la Coupe du monde par le Qatar en répandant des rumeurs et de fausses nouvelles.

L'union a souligné que cette campagne menée par certains médias étrangers découle d'agendas suspects en raison de sa focalisation sur la diffusion de fausses informations qui se sont avérées fausses après vérification et référence à des sources fiables.

L'union a souligné que l'accueil par le Qatar de cet événement mondial en tant que premier pays du monde islamique et de la région du Moyen-Orient, représente une opportunité de connaissance entre les peuples et la promotion de la coexistence entre différentes cultures, ainsi qu'une opportunité de mettre en valeur le patrimoine culturel des pays de la région et les grandes capacités qui leur permettent d'accueillir de grands événements mondiaux, louant ce que le Qatar a fait à cet égard.

L'union a exhorté les médias à adhérer à l'objectivité et à l'honnêteté professionnelle en couvrant la Coupe du monde dans l'esprit et la passion du sport, et loin des prémisses de la pêche à la traîne et de l'incitation, ce qui permettrait d'atteindre les objectifs de l'événement dans la promotion de la coopération et de la fraternité entre les peuples.

L'union a également appelé les médias à profiter du « Qatar Media Portal for the World Cup », qui permet aux professionnels des médias et aux représentants des diffuseurs de bénéficier d'un large éventail de sources d'information fournies par le pays hôte. (source : UNA)