Près de 8 millions de personnes touchées par la sécheresse en Somalie

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

L’Organisation des Nations Unies a accordé, jeudi, une nouvelle allocation de 17 millions de dollars du Fonds humanitaire pour la Somalie (SHF) afin de fournir une aide immédiate aux communautés dans les zones les plus exposées au risque de famine, selon le site web de l’ONU.

Selon la Mission de l’ONU en Somalie, cette aide financière est essentielle pour ce pays de la Corne de l’Afrique menacé par le spectre d’une nouvelle famine.

« La famine frappe à la porte de la Somalie et des millions de personnes risquent de mourir de faim si l’aide humanitaire n’est pas renforcée et soutenue », a déclaré le Coordinateur résident et humanitaire pour la Somalie, Adam Abdelmoula.

De plus, le nombre de personnes touchées par la sécheresse a plus que doublé depuis le début de l’année 2022 et les humanitaires ont besoin de toute urgence de fonds supplémentaires pour répondre à l’augmentation des besoins.

La sécheresse en Somalie a touché au moins 7,8 millions de personnes, dont plus d’un million de personnes déplacées de chez elles à la recherche d’eau, de nourriture et de pâturages.

L’allocation de 17 millions de dollars permettra de financer des activités immédiates visant à sauver des vies à un moment où les opérations humanitaires peinent à suivre l’ampleur, la portée et la gravité des besoins. Elle favorisera également une réponse intégrée par zone et se concentrera sur les communautés les plus touchées à Bay, Bakool et Mudug/Galmudug, selon l’ONU.

L’allocation viendra compléter l’allocation de réserve du Fonds humanitaire pour la Somalie de 9,5 millions de dollars lancée en juillet. Ces fonds compléteront les ressources du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires qui fournit des transferts monétaires inconditionnels en tandem avec les intrants de subsistance d’urgence, la santé, la coordination des camps et les activités de protection.

Le plan de réponse humanitaire révisé pour 2022 a reçu près de 50%, soit plus d’un milliard sur les 2,27 milliards de dollars, pour répondre aux besoins de 7,6 millions de personnes en Somalie.