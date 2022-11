Le Forum virtuel sur l’avenir des stratégies d’enseignement de l’ICESCO recommande d’utiliser la technologie pour développer l’éducation

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Les participants au Forum virtuel sur l’avenir des stratégies d’enseignement à la lumière des développements de l’époque, tenu par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), ont formulé nombre de recommandations, notamment le renforcement de l’utilisation des développements scientifiques et technologiques en faveur du processus éducatif, la création d’un nouveau modèle de l’école du futur et la réduction des risques de l’écart numérique et cognitif. Il s’agit également d’investir dans les enseignants et de répondre à leurs besoins, de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de volontariat dans la vie scolaire, et de mobiliser des ressources durables pour financer l’éducation, indique le site web de l’ICESCO.

Lors de la dernière journée du Forum, tenu les 1er et 2 novembre 2022 via visioconférence, trois séances ont été tenues avec la participation de nombreux experts et universitaires. La première séance a porté sur la présentation de l’expérience de certains centres de recherche, d’écoles et de facultés dans l’utilisation des nouvelles stratégies d’enseignement, à travers des approches alliant créativité et innovation et qui assurent l’égalité des sexes dans l’éducation. La deuxième séance était axée sur les nouvelles tendances dans les stratégies d’enseignement, tandis que la troisième séance était sur les perspectives futures des stratégies d’enseignement modernes.

Au cours de la séance de clôture, Dr Koumbou Barry, responsable du Secteur de l’Éducation de l’ICESCO, a remercié tous les ministres et experts participant au Forum, pour les échanges ayant permis d’examiner les nouveaux défis qui pèsent sur l’avenir des stratégies d’enseignement, en vue de réaliser l’intégration de la technologie éducative dans les systèmes et les établissements d’enseignement des États membres.

Elle a également présenté les résultats et les recommandations du Forum, qui consistent en l’adoption de méthodes d’enseignement modernes, l’adaptation de l’éducation à son contexte culturel, et le renforcement des capacités des enseignants en les formant à l’utilisation des moyens technologiques. Il est question également d’intégrer les valeurs de citoyenneté et d’assurer le droit et l’égalité dans l’éducation, en appelant à la nécessité d’appliquer ces recommandations, afin de renforcer le rôle des stratégies d’enseignement modernes au service du processus éducatif.

À noter que les travaux de la première journée du Forum ont vu la participation d’un ensemble de ministres de l’Éducation et de l’Enseignement de nombre d’États membres de l’ICESCO, d’experts et de personnalités internationales de renommée dans ce domaine. De riches échanges ont eu lieu durant les deux jours du forum sur les expériences, les visions et les idées pour développer des stratégies pédagogiques, à la lumière des avancées successives des moyens technologiques.