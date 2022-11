L’Eurostat : Le taux de chômage atteint 6,6% dans la zone euro

Bakou, 5 novembre, AZERTAC

En septembre 2022, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,6%, en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en août 2022 et en baisse par rapport au taux de 7,3% enregistré en septembre 2021, selon l’Eurostat, office statistique de l’Union européenne.

Le taux de chômage de l'UE était de 6,0% en septembre 2022, stable par rapport au taux enregistré en août 2022 et en baisse par rapport au taux de 6,7% enregistré en septembre 2021.

L’Eurostat estime qu’en septembre 2022, 12,960 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE, dont 10,988 millions dans la zone euro. Par rapport à août 2022, le chômage a diminué de 52 000 dans l'UE et de 66 000 dans la zone euro. Par rapport à septembre 2021, le chômage a diminué de 1,304 millions dans l’EU et de 1,071 millions dans la zone euro.

Chômage des jeunes

En septembre 2022, 2,747 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l’UE, dont 2,241 millions dans la zone euro. En septembre 2022, le taux de chômage des jeunes s’est établi à 14,6%, tant dans l’UE que dans la zone euro, contre respectivement 14,3% et 14,4% enregistré au mois précédent. Par rapport à août 2022, le chômage des jeunes a augmenté de 48 mille dans l'UE et de 25 mille dans la zone euro. Par rapport à septembre 2021, le chômage des jeunes a diminué de 79 mille dans l’UE et de 50 mille dans la zone euro.

Chômage par sexe

En septembre 2022, le taux de chômage des femmes s’est établi à 6,4% dans l’UE, stable par rapport au taux enregistré en août 2022. Le taux de chômage des hommes était quant à lui de 5,7% en septembre 2022, également stable par rapport au taux enregistré au mois précédent. Dans la zone euro, le taux de chômage des femmes s’est établi à 7,1%, en baisse par rapport au taux de 7,2% enregistré le mois précédent, et celui des hommes à 6,2%, sans changement par rapport au mois précédent. Indicateurs supplémentaires du marché de travail Ces estimations sont basées sur la définition standard du chômage, communément utilisée, du Bureau International du Travail (BIT). Celle-ci désigne comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines. Afin de saisir pleinement la situation sans précédent du marché de travail déclenchée par la crise de Covid-19, les données sur le chômage ont été complétées par des indicateurs supplémentaires, concernant par exemple: les travailleurs à temps partiel sous-employés, les personnes qui cherchent du travail mais qui ne sont pas immédiatement disponibles et les personnes disponibles pour travailler mais qui ne cherchent pas du travail, publiés avec les données de l’EFT pour le deuxième trimestre 2022. Les données de l'EFT pour le troisième trimestre de 2022 seront publiées le 19 décembre 2022.