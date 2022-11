Le président Ilham Aliyev visite un nouveau site militaire dans la région de Fuzouli

Fuzouli, 7 novembre, AZERTAC

Le président de la République et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a visité le 7 novembre un nouveau site militaire du ministère de la Défense dans la région de Fuzouli pour prendre connaissance des conditions mises en place.

Le président azerbaïdjanais et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, a été accueilli par le ministre de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov.

Après s’être recueilli devant le complexe commémoratif érigé en l'honneur des martyrs sur le site militaire, le président Ilham Aliyev y a planté un arbre.

Le Commandant suprême des armées Ilham Aliyev a visité le bâtiment de l’état-major du site militaire.

Le chef de l'Etat a posé pour une photo avec les militaires et les a félicités pour le Jour de la Victoire du 8 novembre.

Le ministre de la Défense Zakir Hassanov a fourni au chef de l’Etat des informations sur les travaux effectués sur le site militaire.

Le président Ilham Aliyev a visité le dortoir des soldats, la cantine des soldats et le gymnase.

Le site militaire comprend des immeubles résidentiels de deux et trois niveaux, une école et un jardin d'enfants pour les militaires et leurs familles. Des conditions conformes aux normes modernes ont été créées pour une détente efficace du personnel militaire.

Le Commandant suprême des armées Ilham Aliyev s'est également familiarisé avec les conditions créées dans les appartements.