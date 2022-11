Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne ont eu une réunion trilatérale en présence du secrétaire d'État américain

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

Les ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais et arménien, MM. Djeyhoun Baïramov et Ararat Mirzoyan, se sont entretenus le 7 novembre à Washington, aux États-Unis. Les ministres ont été accueillis à Blair House, où ils ont eu aussi une réunion conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur les éléments d'un éventuel traité de paix et ont affirmé qu'il restait une série de questions à résoudre. Les deux parties ont réitéré les engagements pris par les dirigeants azerbaïdjanais et arménien lors de leurs réunions du 6 octobre à Prague et du 31 octobre à Sotchi.

Ils ont convenu d'accélérer leurs négociations et d'organiser une nouvelle réunion dans les semaines à venir.

Les ministres des Affaires étrangères ont exprimé leur gratitude à la partie américaine pour avoir accueilli les négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.