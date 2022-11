Le président azerbaïdjanais: Au fil des années, l'héroïsme de nos militaires deviendra plus claire pour tous

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

« Chaque fois qu’on visite Choucha, j'y ai été plus de 10 fois au cours des deux dernières années, je suis sûr que chaque fois que toute personne qui viens à Choucha par la Route du Triomphe, peut voir l'héroïsme, le dévouement et le professionnalisme de nos soldats », a dit le président de la République et Commandant suprême des armées azerbaïdjanaises, Ilham Aliyev, dans son allocution lors de la cérémonie organisée le 8 novembre à Choucha à l’occasion du Jour de la Victoire.

Le président Ilham Aliyeva a noté que les enfants héroïques azerbaïdjanais avaient parcouru cette longue distance à travers des montagnes, des forêts, des vallées et des sentiers, avaient vaincu l'ennemi dans des batailles sanglantes pour arriver à Choucha.

« Armés uniquement d'armes légères, nos soldats ont escaladé des rochers escarpés, vaincu l'ennemi dans des combats au corps à corps, les ont expulsés de notre terre et ont hissé notre drapeau tricolore à Choucha. Seulement deux ans se sont écoulés depuis ce jour historique, et de nombreux événements se sont produits au cours de ces deux années. Au fil des années, l'héroïsme de nos militaires deviendra plus claire pour toute le monde », a estimé Ilham Aliyev.