Ilham Aliyev : Du premier au dernier jour de la guerre, les forces armées azerbaïdjanaises n'ont fait qu'avancer

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

« Du premier au dernier jour de la guerre, les forces armées azerbaïdjanaises n'ont fait qu'avancer, n'ont pas reculé même d'un pas pendant 44 jours », a souligné le président Ilham Aliyev dans son discours lors de la cérémonie tenue le 8 novembre à Choucha à l’occasion du Jour de la Victoire.

« Pourtant, nous savons de l'histoire militaire du monde qu’il y a des manœuvres, des reculs et des événements inattendus dans des guerres aussi difficiles, en particulier dans celles menées dans des conditions défavorables du point de vue du relief », a dit le chef de l’Etat ajoutant que c'était la ferme détermination, l'amour de la Patrie et le professionnalisme des soldats azerbaïdjanais qui ont conduit l’Azerbaïdjan à la victoire.

« Lorsque six villages ont été libérés le 27 septembre, le premier jour de la guerre, le peuple azerbaïdjanais a été encore plus persuadé que nous allions réaliser ce que nous voulions et accomplir notre mission historique », a précisé le président de la République.