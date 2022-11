Séminaires, présentations scientifiques et lancement d’initiatives au Pavillon de l’ICESCO à la COP 27

Bakou, 9 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) participe avec un pavillon spécial situé dans la Zone Verte, à la conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), accueillie du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh par la République arabe d’Égypte, en présence de rois, de chefs d’État et de gouvernement, de ministres et de délégations de 190 pays, ainsi que d’organisations internationales, d’organismes régionaux, d’institutions de la société civile et de militants de la protection de l’environnement, indique le site web de l’ICESCO.

La participation de l’ICESCO, représentée par son Directeur général Dr Salim M. AlMalik et une délégation de chefs de secteur et d’experts de l’Organisation, à cet événement mondial majeur s’inscrit dans le cadre de sa vision et de ses orientations stratégiques pour soutenir les efforts internationaux en matière de préservation de l’environnement et contribuer à la lutte contre les effets négatifs du changement climatique dans ses États membres.

Le pavillon de l’ICESCO à la COP 27 connaitra à partir de mercredi 9 novembre 2022 la présentation des publications de l’Organisation en matière de protection du patrimoine, de préservation de l’environnement et de gouvernance de la gestion des ressources naturelles environnementales. De même, nombre de chefs de secteur et d’experts de l’ICESCO y présenteront des exposés scientifiques sur les risques du changement climatique et y mettront en relief les initiatives, programmes et projets les plus importants mis en œuvre par l’Organisation pour soutenir ses États membres à cet égard.

Le pavillon de l’ICESCO verra également l’organisation d’une exposition photographique, documentant les répercussions du changement climatique sur les sites historiques inscrits sur les Listes du patrimoine de l’ICESCO dans le monde islamique. Les visiteurs du pavillon pourront également visionner un ensemble de vidéos produites par l’Organisation dans le domaine de la protection de l’environnement, présentant ses initiatives, programmes et sessions de formation tendant à inclure les jeunes dans les programmes et activités de sensibilisation à l’importance de la préservation du climat, et alerter sur les répercussions du changement climatique sur les sites patrimoniaux.

La participation de l’ICESCO à la COP 27 comprend également l’organisation de nombre d’événements parallèles. Ainsi, la Zone Bleue connaitra vendredi 11 novembre 2022 la signature d’un mémorandum d’entente entre l’Organisation, le Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, l’UNESCO, le PNUD et le Centre de modernisation industrielle de la République arabe d’Égypte afin de soutenir le projet de transformation verte et l’utilisation de l’énergie solaire dans les sites patrimoniaux et les musées. Le même jour, l’ICESCO lancera, en partenariat avec le Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, une initiative visant à créer un fonds pour la protection des sites patrimoniaux et des musées en Égypte et dans le monde islamique contre les dommages du changement climatique.