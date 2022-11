L’indice des prix à la consommation en hausse en Chine

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 2,1% en base annuelle en octobre, a déclaré mercredi le Bureau d'Etat des statistiques.

En base mensuelle, l'IPC est resté généralement stable, reculant de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent pour augmenter de 0,1%.

Dong Lijuan, statisticienne principale du BES, a attribué la stabilité de l'IPC à la baisse de demande après les vacances de la fête nationale et à une base de comparaison élevée par rapport à l'année dernière.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,1% en glissement mensuel en octobre, en baisse de 1,8 point de pourcentage par rapport à septembre.

Plus précisément, les prix des légumes frais, des fruits frais et des produits aquatiques, ont inversé les croissances de septembre pour baisser respectivement de 4,5%, 1,6% et 2,3% en glissement mensuel, en raison de l'abondance de l'offre sur le marché et de la baisse de la demande, a indiqué Mme Dong.

Le porc, viande de base en Chine, a connu une augmentation mensuelle de 9,4% de ses prix en octobre, soit 4 points de pourcentage de plus que le mois précédent. L'augmentation des prix du porc a été principalement due à la pénurie de l'offre, à l'augmentation saisonnière de la demande des consommateurs, et au sentiment de "réticence à vendre" du marché, a-t-elle expliqué.

Les prix des produits non alimentaires ont augmenté de 1,1% sur un an, contre une hausse de 1,5% en septembre, entraînant une hausse de l'inflation annuelle de la consommation d'environ 0,88 point de pourcentage.

Les données publiées mercredi montrent également que l'indice des prix à la production de la Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie des usines, a baissé de 1,3% en glissement annuel en octobre. (Xinhua)