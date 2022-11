Riyad : lancement du Festival arabe de la radio et de la télévision et de l’exposition sur l’avenir des médias

Bakou, 10 novembre, AZERTAC

Avec la participation de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), le 22ème Festival arabe de la radio et de la télévision et l’exposition sur l’avenir des médias, tenus par l’Union de radiodiffusion des États arabes en partenariat avec l’Autorité saoudienne de la radio et de la télévision, ont débuté le 9 novembre 2022 à Riyad au Royaume d’Arabie Saoudite, selon le site web de l’ICESCO.

La cérémonie de lancement du Festival, qui se terminera le 12 novembre, s’est déroulée en présence de Dr Majid Al Qasabi, ministre saoudien en charge de l’Information, de M. Mohammed Al Harthi, Directeur exécutif de l’Autorité saoudienne de la radio et de la télévision et Président de l’Union de radiodiffusion des États arabes, de nombre de célébrités du monde l’art et de hautes personnalités médiatiques, ainsi que des représentants de sociétés de production et d’instances médiatiques régionales et internationales.

Dans son allocution, Dr Al Qasabi a souligné que le Festival aboutira à des résultats qui répondront aux exigences de l’époque, et annoncé le lancement par le Royaume d’Arabie Saoudite de l’initiative “Muntij” pour encourager la créativité et les créateurs arabes et promouvoir l’industrie des médias arabes ses techniques de pointe.La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage à un grand nombre de leaders médiatiques, d’artistes et de réalisateurs.

Par ailleurs, le pavillon de l’ICESCO à l’exposition sur l’avenir des médias comprend nombre de ses publications imprimées et électroniques visant à présenter sa nouvelle vision et ses orientations stratégiques, de même que les principaux programmes et projets qu’elle met en œuvre, en particulier en matière de production numérique, afin d’enrichir les contenus ciblés sur internet et sur les réseaux sociaux et consolider l’attachement et la fierté des jeunes du monde islamique à l’égard de leur identité et de leur culture.

L’ICESCO était représentée au Festival et à l’exposition par M. Samy El Kamhawy, Chef du Département de l’Information et de la Communication institutionnelle, ainsi que Mlle Maria Abdali et M. Mohamed El Majdouby, membres de l’équipe du Département.