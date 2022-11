L’Université nationale de pédagogie d’Azerbaïdjan et l’Université d’Ankara signent un accord de coopération

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Un accord de coopération universitaire a été signé entre l’Université nationale de pédagogie d’Azerbaïdjan (UNPA) et l'Université d'Ankara.

Les recteurs des deux universités, Djafar Djafarov et Necdet Unuvar, ont signé l’accord qui comprend l'échange d'expériences sur des sujets académiques et scientifiques, l'échange de professeurs et d'étudiants, l'organisation de projets de recherche scientifique communs.