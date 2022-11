Niger : un projet pilote d’autonomisation des femmes lancé dans les centres d’alphabétisation de Niamey

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a procédé mardi 8 novembre 2022, en partenariat avec le Ministère nigérien de l’Éducation nationale et en coopération avec la Direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle et l’Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle, au lancement d’un projet pilote d’autonomisation des femmes dans les centres d’alphabétisation de la région de Niamey, qui vise à contribuer à la pérennisation des acquis des filles et des femmes alphabétisées à travers des cours d’appui à la lecture et des formations aux activités génératrices de revenus, et ce, au profit d’une cinquantaine de bénéficiaires dans deux centres d’alphabétisation de la région de Niamey, indique le site web de l’ICESCO.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du plan quinquennal de développement économique et social pour la période 2022-2026 élaboré par le gouvernement nigérien. Ainsi, les bénéficiaires se verront dispenser pendant trois mois des cours d’appui à la lecture, des formations en couture et broderie, et des ateliers pratiques sur la gestion d’activités génératrices de revenus.

A représenté l’ICESCO au lancement du projet M. Aziz El Hajir, directeur de programmes au Secteur de l’Éducation, qui a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l’importance du projet et ses effets économiques et sociaux.

La cérémonie de lancement du projet pilote s’est déroulée en présence de Dr Ibrahim Natatou, ministre nigérien de l’Éducation nationale, de nombre de responsables et d’inspecteurs de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, et de M. Mohamedou Othman, secrétaire général de la Commission nationale nigérienne pour l’UNESCO et l’ICESCO.

Lors de son allocution d’ouverture, Dr Ibrahim Natatou s’est réjoui de l’accueil par la capitale Niamey de cet événement important, et de la confiance que l’ICESCO lui avait accordée pour mettre en œuvre ce projet tendant à améliorer les revenus des filles et des femmes analphabètes et lutter contre le chômage.