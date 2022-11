Le Forum des Think tanks de l’ICESCO appelle à une réflexion collective vers un nouveau rapport au temps

Bakou, 11 novembre, AZERTAC

Le Centre de Prospective stratégique relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a tenu jeudi 10 novembre 2022, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, le Forum des Think tanks de l’ICESCO : Vers un nouveau rapport au temps, en présence d’une pléiade d’experts, de chercheurs et de spécialistes de différents États membres, selon le site de l’ICESCO.

Lors de son allocution d’ouverture, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné que le Forum vise à échanger des expériences entre d’éminents penseurs et spécialistes et à débattre de questions liées au présent et à l’avenir. Il s’agit d’un appel à une réflexion collective à la manière de promouvoir un dialogue constructif sur une série de questions importantes dans le monde et au sein des États membres.

Il a précisé que le grand et surprenant changement auquel le monde assiste en matière de technologie, l’influence des médias, et ce que produisent les techniques d’intelligence artificielle, nous obligent à relever les défis avec une vision globale et proactive, et nous motivent à prendre des décisions stratégiques pour contribuer à l’édification d’un avenir meilleur, en soulignant l’importance des think tanks dans la recherche scientifique afin de relever les défis actuels et créer un monde sûr pour nos générations futures.

Il a également affirmé que l’ICESCO œuvre à la constitution du premier réseau regroupant une trentaine de think tanks dans les pays du monde islamique afin de contribuer au développement de leurs capacités de recherche pour qu’ils atteignent une efficacité optimale dans la prise de décisions appropriées, de promouvoir les échanges entre les centres de recherche, de renforcer leur position stratégique et leur influence au niveau mondial, et d’interagir avec 20 des meilleurs experts en prospective stratégique.

A cette occasion, Dr AlMalik a annoncé l’ouverture du Centre de recherche Fatima Al-Fihriya, qui est le premier centre de recherche dirigé par des femmes dans le monde islamique, et ce choix vient en l’honneur de Mme Fatima Al-Fihriya, célèbre pour avoir construit la mosquée Al Qarawiyyin à Fès et pris sur elle de promouvoir la science, l’éthique et le savoir, en notant l’importance du rôle des femmes dans le changement et leurs contributions brillantes qui ne peuvent être ignorées ou négligées.

Pour sa part, M. Stephen Krueger, représentant de la Fondation Konrad Adenauer au Royaume du Maroc, a passé en revue les efforts de la Fondation pour soutenir les think tanks dans leur quête de solutions aux défis du temps, en saluant le rôle de l’ICESCO dans le parrainage de la recherche scientifique et de la réflexion stratégique, et son soutien constant aux penseurs et spécialistes du monde islamique.

La conférence comprenait une séance institutionnelle, modérée par Dr Kais Hammami, chef du Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO, afin de présenter les efforts des think tanks des États membres de l’Organisation, une deuxième séance portant sur les Think tanks : Vers un nouveau rapport au temps, et une troisième séance débattant de l’avenir de la gouvernance et des think tanks.