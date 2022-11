La Conférence des Nations Unies sur le climat suit son cours en Égypte

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Abandonner les combustibles fossiles et trouver des solutions alternatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre étaient au centre de la « Journée de la décarbonisation » vendredi à la Conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte, selon le site officiel de l’ONU.

Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de 2015 et prévenir les pires effets de la crise climatique, le monde doit abandonner les combustibles fossiles le plus rapidement possible, a déclaré Selwin Hart, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'action climatique.

« Il n'y a aucun argument autour de la science. Mais bien sûr, les pays en développement, en particulier les plus pauvres, auront besoin d'aide pour faire la transition vers un avenir basé sur les énergies renouvelables », a-t-il expliqué.

M. Hart, qui est originaire de la petite nation insulaire de la Barbade et a agi en tant que négociateur dans le passé lors de plusieurs conférences des Nations Unies sur le climat (COP), a souligné que l'accent devrait être mis sur l'élimination des obstacles auxquels les pays en développement sont confrontés pour accélérer leur transition vers énergies renouvelables.

« Par exemple, le coût du capital. Les investissements dans les énergies renouvelables, de par leur nature, sont à forte intensité de capital. Quatre-vingt pour cent de l'investissement doit être initial, car il faut acheter les panneaux solaires, le stockage des batteries et l'installation, et cela coûte cher », a-t-il souligné, ajoutant toutefois que les coûts de fonctionnement sont nuls car il n'est pas nécessaire d’acheter du pétrole ou du diesel pour alimenter une centrale d'énergie renouvelable.