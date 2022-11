Le MUSIAD EXPO a ouvert ses portes au commerce régional et international

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

Organisé pour la 19e fois cette année, le MUSİAD EXPO 2022, salon mixte le plus complet de Türkiye et de la région, a réuni à Istanbul des investisseurs, des industriels et des entrepreneurs du monde entier, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Selon la déclaration faite par l'Association des industriels et hommes d'affaires indépendants (MUSİAD), la foire, organisée tous les deux ans, a rassemblé des milliers d'hommes d'affaires au centre de foires et de congrès TUYAP d'Istanbul.

L'organisation, à laquelle ont participé des représentants diplomatiques de haut niveau du monde entier, a offert une expérience d'exposition extraordinaire avec des événements tels que la réunion des ambassadeurs du D8 (organisation de coopération économique et commerciale qui rassemble 8 pays dont la Türkiye), le Forum international des affaires et la réception des missions étrangères.

Mahmut Asmalı, président de MUSİAD, a souligné que le cœur de la diplomatie commerciale bat au MUSİAD EXPO.

« MUSİAD EXPO a créé un impact qui façonne le commerce international avec les activités organisées tout au long du salon et le potentiel qu'il révèle. Offrant une expérience de salon qui a dépassé les attentes, l’exposition s'est transformée, pour ainsi dire, en une fête de la diplomatie commerciale », a-t-il déclaré.

De plus, Asmalı a affirmé qu'ils ont atteint leurs objectifs concernant les développements de MUSİAD EXPO et qu'ils ont signé cette année la plus grande foire de l'histoire de MUSİAD EXPO.

« Avec sa structure multisectorielle et multiculturelle, MUSİAD EXPO compte parmi les organisations les plus complètes de Türkiye et de la région. L'événement, qui accueille également des programmes internationaux, offre une expérience de salon extraordinaire à ses participants. Avant la foire, nous nous étions fixé comme objectif de recevoir 100 000 visiteurs de 124 pays. D'après les données que nous avons obtenues à partir des réactions sur place, le taux de satisfaction est assez élevé.

Avec toutes ces impressions et les données obtenues, nous pouvons affirmer que nous sommes fiers d'avoir organisé la plus grande et la plus complète des foires mixtes de notre pays dans l'histoire de MÜSİAD EXPO. Nous avons atteint nos objectifs et notre salon virtuel continuera à rassembler les hommes d'affaires pendant un certain temps encore. Près de 600 entreprises ont ouvert des stands lors de l'événement qui s'est déroulé sur une superficie de 25 000 mètres carrés. Nos équipes, qui ont réalisé un travail minutieux pour la foire, ont réuni des délégations d'acheteurs qualifiés de plus de 60 pays sur la base de produits et services avec leurs interlocuteurs directs.

Nous avons rencontré un profil de visiteurs intense provenant de pays tels que l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, l'Irak, le Pakistan, la Russie, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, l'Autriche et le Maroc. En outre, nos invités de toutes les provinces de notre pays ont ouvert la porte à de nouveaux partenariats commerciaux à MÜSİAD EXPO. La participation de notre président Recep Tayyip Erdoğan, du président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, de nos ministres, du premier ministre de la Chypre du Nord, de ministres de haut niveau et de représentants diplomatiques de pays étrangers révèle l'importance de notre organisation » a annoncé Asmalı en soulignant que la foire se développe et se renforce de jour en jour.

17 accords de coopération ont été signés avec 17 organisations de 11 pays différents

Asmalı a donné des informations sur les activités organisées au MÜSİAD EXPO et a déclaré qu'un accord de coopération a été signé entre le MÜSİAD et 17 organisations de 11 pays différents. Après avoir préciser que les échanges entre les pays seront portés à un niveau supérieur grâce aux accords signés, le président a déclaré :

« Dans le cadre de MUSİAD EXPO, des événements tels que la réunion de diplomatie commerciale avec la participation des ambassadeurs des pays du D8, la réception des missions diplomatiques avec la participation des ambassadeurs et des consuls généraux, le conseil d'administration général mondial avec la participation des présidents et des représentants des succursales de MUSİAD dans 165 endroits en Türkiye et à l'étranger, les réunions d'affaires B2B et la cérémonie de signature des accords de coopération MoU, étaient parmi les organisations qui ont ajouté de la valeur à la foire. »

« Le thème principal du 26e congrès du Forum international des affaires (FIA), que nous avons organisé avec la participation de nos succursales à l'étranger et des représentants de nombreux pays parties prenantes au forum, était la sécurité alimentaire et la préservation de la génération. Nous avons discuté de ce sujet avec nos estimés invités et organisé un panel avec trois sessions distinctes. Nous espérons pouvoir transformer toutes ces études en un rapport et les partager avec le public. »

« Nous nous mobilisons également pour protéger les nouvelles générations et la famille, qui est notre plus grand capital et notre plus grande force. Les accords de bonne volonté signés avec un total de 17 organisations différentes de 11 pays différents, dont la Chine, la Gambie, le Congo démocratique, le Nigeria, le Kenya, le Maroc et la Malaisie, renforceront le commerce entre les pays et le feront progresser. En même temps, nous rendrons la coopération entre D8 et MUSIAD plus complète grâce au protocole d'accord signé lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue avec la participation du secrétaire général de D8, Isiaka Abdulkadir Imam. »

MUSİAD a réalisé deux nouvelles structures à l'EXPO

Asmalı a expliqué que la Türkiye est le port sûr du commerce mondial dans le nouvel ordre économique, et que les hommes d'affaires qui veulent investir dans le pays et s'ouvrir au monde seront guidés par les deux nouvelles structures créées :

« Dans le cadre de la MUSİAD EXPO, nous avons mis en œuvre deux innovations qui ajouteront du dynamisme au commerce international, dont le bureau de soutien aux investissements internationaux, appelé MUSİAD Invest. Avec MUSİAD Invest, nous allons guider les investisseurs qui veulent investir en Türkiye. En outre, nous avons lancé le bureau commercial de la MUSIAD, où nous recueillons toutes les informations commerciales de nos membres dans le pays et à l'étranger, afin de leur permettre de mieux se connaître et de commercer entre eux. »

« La Türkiye est le port sûr du commerce mondial et régional. Nous avons démontré notre confiance dans l'Anatolie avec les projets d'investissement, de production et d'emploi orientés vers l'exportation que nous avons mis en œuvre tout au long de 2022. Avec la synergie de MUSİAD EXPO, nous avons une fois de plus élargi cette vision. En plus de tous ces projets, nous avons lancé des initiatives pour le Fonds d'investissement en capital-risque en rassemblant le capital de nos membres afin de réaliser des travaux de grande envergure et nos rêves. Nous avons intensifié notre travail pour ce projet prometteur et fructueux. Pendant que le Siècle de la Türkiye se construit, l'Anatolie gagnera, la Türkiye gagnera, notre nation gagnera. En tant que monde des affaires, nous sommes prêts pour le nouveau siècle de notre pays. »