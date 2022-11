Moments de la vie dédiée au peuple : 1970

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 20 mars. Heydar Aliyev a prononcé un discours abondant lors de la séance plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 17 avril. La station de métro de Bakou « Ulduz » (Etoile) a été inaugurée avec la participation d’Heydar Aliyev, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 9 mai. Heydar Aliyev a participé à la célébration du 25e anniversaire de la Victoire pendant la Seconde Guerre mondiale au Théâtre académique d’art dramatique.

Le 19 juin. Il a prononcé un discours lors de la réunion du Présidium de l'Académie des sciences de la RSS d'Azerbaïdjan.

Le 24 juillet. Il a participé à la célébration du 50e anniversaire de la flotte de Caspienne.

Le 11 août. Le leader national a prononcé un discours abondant lors de la séance plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 18 août. Heydar Aliyev a pris connaissance de la construction de l'aqueduc Kur-Bakou.

Le 27 septembre. Avec sa participation, le dispositif de pompage de l'aqueduc Kur-Bakou a été mise en service.

Le 2 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion tenue à Bakou dans le cadre de la visite en Azerbaïdjan de Leonid Ilitch Brejnev, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.

Le 3 décembre. Il a prononcé un discours lors de la séannce plénière du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Les réformes menées sous la direction d’Heydar Aliyev ont progressivement libéré l'économie azerbaïdjanaise de la dépendance. Dans toutes les régions de la république, des projets à grande échelle, des travaux de reconstruction ont été réalisés, des usines et fabriques ont été construites, comme si le leader national préparait déjà son pays pour l'avenir au cours de ces années.