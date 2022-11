Moments de la vie dédiée au peuple : 1971

Bakou, 12 novembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques sans précédent du leader national par ordre chronologique.

Le 19 janvier. Heydar Aliyev, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan, a pris part à l’inauguration d’une usine de porcelaine à Gandja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan.

Le 5 février. Il a prononcé un discours lors de la conférence du Comité du Parti de la ville de Bakou.

Les 10-12 mars. Il a prononcé un discours d'ouverture et de clôture lors du XXVIII Congrès du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 19 mars. Il a participé à une réunion solennelle consacrée au 50e anniversaire de l'Agence télégraphique d'Azerbaïdjan (aujourd'hui AZERTAC) à la Philharmonie d’État d'Azerbaïdjan Muslum Magomayev.

Le 3 juin. Il a prononcé un discours au Congrès des écrivains azerbaïdjanais.

Le 20 juin. Il a participé à la cérémonie d'ouverture de l’internat Djamchid Nakhtchivanski à Bakou.

Le 26 juin. Accompagné d'une délégation gouvernementale, Heydar Aliyev visite la cité pétrolière Neft Dashlari (Pierres de pétrole).

Le 27 juin. Accompagné d'une délégation gouvernementale, il a effectué une visité dans la ville de Soumgaït.

Le 5 juillet. Il a pris part à une réunion solennelle consacrée au 50e anniversaire de l'Institut du pétrole et de la chimie d’Azerbaïdjan.

Le 16 juillet. Il a présenté un rapport au plénum du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 27 juillet. Il a participé à une cérémonie consacrée à l’inauguration du barrage d'Aghstafatchaï.

Le 20 octobre. Il a prononcé un discours d’ouverture à une conférence scientifique organisée à Bakou.

Le 29 octobre. Il a présenté un rapport au plénum du Comité central du Parti communiste d'Azerbaïdjan.

Le 3 décembre. Il a prononcé un discours lors d’une réunion consacrée au centenaire de l'industrie azerbaïdjanaise du raffinage pétrolier.

Depuis 1971, Heydar Aliyev a participé à toutes les assemblées générales des écrivains azerbaïdjanais. Dans ses discours abondants, il a exprimé des opinions précieuses sur les tâches de l'organisation, la place et le rôle de la littérature dans le destin du peuple et de l'État azerbaïdjanais et a exhorté les écrivains à prendre une part active dans la vie de la république.

A cette époque, le leader national accordait également une grande attention à la préparation de la jeunesse azerbaïdjanaise à l'armée et à sa formation militaire. À cette fin, en 1971, à son initiative a été créée l’école d'officiers Djamchid Nakhtchivanski. Des centaines de jeunes azerbaïdjanais ont commencé à faire leurs études dans cette école militaire.

L'industrie pétrolière occupait une place particulière dans la stratégie de développement d’Heydar Aliyev. Le leader national a hautement apprécié le travail des personnes qui travaillent et vivent sur la plate-forme pétrolière « Pierres de pétrole » et a souligné à plusieurs reprises que ces personnes méritaient vraiment un grand respect. Il l'a dit dans son discours du 26 juin lors de sa visite la cité pétrolière Neft Dashlari.

Neft Dashlari constituent une cité pétrolière au milieu de la mer Caspienne, à environ 200 km de la côte azerbaïdjanaise. Les gens vivent et travaillent sur cette installation artificielle faite d'acier et de béton. Le pétrole y est extrait des fonds marins depuis 1949.