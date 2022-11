Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu un coup de fil du Président de la République française, Emmanuel Macron, samedi 12 novembre.

Le Président français a informé son homologue azerbaïdjanais qu'il rencontrerait le Premier ministre arménien Nikol Pachinian en marge du 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra le 19 novembre, et a réaffirmé la disposition de la France à accompagner le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Au cours de l’entretien téléphonique, les deux dirigeants ont procédé à un échange de vues sur les résultats du sommet de Prague qui avait réuni le Président azerbaïdjanais, le Premier ministre arménien, en présence du Président français et du Président du Conseil européen, ainsi que sur les questions qui en découlent.

Le Président Ilham Aliyev a évoqué l'importance de faire preuve d'une approche neutre, impartiale et équilibrée dans le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le chef de l'Etat a souligné que les déclarations faites par la partie arménienne ces derniers jours contredisent la normalisation des relations entre les deux pays et l'agenda pour la paix.