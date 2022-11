La première vice-présidente Mehriban Aliyeva exprime ses condoléances à la première dame de la République de Türkiye, Emine Erdogan

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a envoyé une lettre de condoléances à la première dame de la République de Türkiye, Emine Erdogan, à la suite d’une explosion meurtrière survenue à Istanbul.

« Nous avons été profondément attristés par la nouvelle d’une explosion survenue dans la ville d'Istanbul qui a fait des morts et des blessés.

Je partage votre peine en ces moments tragiques, je vous présente mes plus sincères condoléances, ainsi qu'aux familles et aux proches des victimes, et au peuple frère turc, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans la lettre.