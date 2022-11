Le président Ilham Aliyev présente ses condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à la suite d’une explosion meurtrière à Istanbul

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan à la suite d’une explosion meurtrière survenue dans le centre d'Istanbul.

« Nous avons été profondément choqués par la nouvelle des victimes et des blessés à la suite d'une explosion perfide survenue dans le centre d'Istanbul.

En ces circonstances tragiques, en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous présente mes sincères condoléances, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'au peuple turc frère, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le message du chef de l'État.