Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a eu un entretien téléphonique avec son homologue turc

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a eu le 13 novembre un entretien téléphonique avec son homologue turc Mevlut Çavusoglu.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a exprimé ses profonds regrets pour l’explosion meurtrière survenue sur l'avenue Istiklal à Istanbul. Il a imploré Allah afin de bénir les victimes de l'explosion de sa miséricorde et d’accorder la guérison aux blessés. Il a souligné que l'Azerbaïdjan était toujours aux côtés de la Türkiye, pays frère, et partageait ses peines et ses joies.

Le ministre Mevlut Çavusoglu a exprimé ses remerciements pour les condoléances et a salué le soutien de l'Azerbaïdjan à son pays.