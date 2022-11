Le Directeur général de l’ICESCO, le Président de l’Université Ain Shams et la Secrétaire générale adjointe de l’ONU modèrent une discussion avec les jeunes lors de la COP27

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

En présence de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Mahmoud Al-Matini, Président de l’Université Ain Shams en Égypte, et Dr Ghada Wali, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et Directrice de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV), une simulation avec un certain nombre de jeunes a eu lieu au pavillon de l’ICESCO à la COP27 à Charm el-Sheikh, en vue de sensibiliser à l’importance de les intégrer dans les efforts de préservation et de protection du patrimoine de l’impact du changement climatique, indique le site web de l’ICESCO.

Au cours de l’activité, qui s’est tenue samedi 12 novembre 2022, Dr AlMalik a mis en avant l’ICESCO, en tant que phare du rayonnement civilisationnel et scientifique, qui vise à fournir une imagerie 3D des sites du patrimoine inscrits sur ses listes du patrimoine dans le monde islamique, à l’aide de la technologie de la réalité virtuelle, afin de faciliter l’exploration par les jeunes du monde islamique de la culture et de l’histoire des États membres, et de renforcer leur fierté quant à leur patrimoine culturel.

De son côté, Dr Al-Matini a souligné qu’il est nécessaire de développer les jeunes compétences, à travers le renforcement de la coopération basée sur des initiatives et des programmes concrets entre un certain nombre d’organisations, d’universités et d’institutions internationales, notamment l’ICESCO, afin de les intégrer dans les efforts de préservation du patrimoine, de protection de l’environnement et d’innovation technologique, technique et culturelle.

Dr Ghada Wali, quant à elle, a parlé de l’importance de l’égalité des chances entre les jeunes hommes et femmes dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, pour contribuer à la réalisation de leurs ambitions et au renforcement de leurs capacités créatives.

Lors de l’activité de simulation, nombre de jeunes ont participé à la discussion, partagé leurs idées et posé de nombreuses questions sur les dangers du changement climatique sur le patrimoine, auxquelles Dr AlMalik, Dr Al-Matini, Dr Ghada Wali, des experts de l’ICESCO et des professeurs de l’Université Ain Shams ont répondu.