Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Le 14 novembre, l’UNESCO célèbre la 3e Journée internationale de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Cette journée est destinée à sensibiliser le grand public sur les dangers que fait courir ce fléau pour les communautés et les peuples auxquels il porte atteinte. Le trafic illicite de biens culturels a atteint des proportions considérables, en particulier dans les régions touchées par des conflits armés ou des catastrophes naturelles, selon le site web de l’UNESCO.

C’est la raison pour laquelle l’UNESCO œuvre sans relâche à renforcer la mise en œuvre de la Convention de 1970 l’élaboration de dispositions modèles pour la lutte contre le trafic illicite, la révision du Code de déontologie pour les négociants en biens culturels, le lancement d’un programme pluriannuel de renforcement des capacités pour les Etats africains et enfin la promotion d’un dialogue international pour leur retour et de leur restitution.

Dans ce sens, dans quelques semaines, grâce au soutien du Royaume de Suède, deux ateliers en Afrique centrale et en Afrique de l’Est rassembleront près d’une centaine de professionnels de musées et des forces de l’ordre, afin de leur fournir les outils et compétences nécessaires dans les domaines de la conservation préventive et de la lutte contre le trafic illicite.

Lors de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2022 – 150 États se sont engagés à intensifier la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en assurant la mise en œuvre effective de la Convention de 1970 de l’UNESCO et en renforçant la coopération internationale ; ils ont appelé également à un dialogue international ouvert et inclusif pour le retour et la restitution de biens culturels aux pays d’origine.

La Déclaration MONDIACULT 2022 fournit une feuille de route claire qui appelle à renforcer la coopération internationale avec tous les partenaires concernés, notamment INTERPOL, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), UNIDROIT, le Conseil international des musées (ICOM) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi qu’avec le marché de l’art.