Charm El-Cheikh : l’ICESCO et l’ISO examinent leur coopération

Bakou, 14 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), s’est entretenu avec M. Sergio Mujica, Secrétaire général de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), avec lequel il a examiné la coopération entre les deux organisations en matière de normes de qualité et de généralisation de leur mise à profit par les institutions du monde islamique, selon le site de l’ICESCO.

Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu dans le cadre de la participation des deux responsables aux travaux de la COP 27 à Charm El-Cheikh, Dr AlMalik a souligné que l’ICESCO est fière d’avoir obtenu en 2021 la certification ISO pour tous ses secteurs, départements et centres, conformément aux normes internationales (ISO 9001: 2015) relatives aux systèmes de gestion de la qualité, et qu’elle veille à obtenir au cours de la période à venir la certification du système de gestion de la sécurité de l’information (ISO 27001).

En plus de la possibilité de signer un accord entre l’ICESCO et l’ISO, l’entretien a porté sur l’importance de promouvoir l’adoption des normes de qualité par les institutions des États membres de l’ICESCO, en coordination avec leurs Commissions nationales respectives pour l’éducation, les sciences et la culture, l’ICESCO étant soucieuse de fournir des services distingués et innovants à ses États membres dans ces trois domaines.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu d’œuvre ensemble pour développer les systèmes éducatifs dans le monde islamique en promouvant les questions de qualité dans l’éducation, afin de garantir la mise à profit par toutes les catégories d’une éducation inclusive et de qualité.