Le G20 devrait soutenir ses initiatives pour le climat, le développement durable, les crises alimentaires et énergétiques mondiales

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Avec une population mondiale de huit milliards d'habitants, l'action ou l'inaction du G20, qui rassemble les plus grandes économies du monde, sera essentielle pour déterminer si tout le monde peut vivre sur une planète pacifique et saine, a déclaré lundi le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Bali, en Indonésie, à la veille d’un Sommet du G20, il a appelé le G20 à soutenir ses initiatives pour le climat, le développement durable, les crises alimentaires et énergétiques mondiales et la transformation numérique, selon le site officiel de l’ONU.

Le Sommet se déroule au « moment le plus crucial et le plus précaire depuis des générations », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les divisions géopolitiques suscitent de nouveaux conflits et rendent les anciens difficiles à résoudre, tandis que « partout, les gens sont touchés de toutes parts » par le changement climatique et la hausse du coût de la vie.

« Le G20 est le point de départ pour combler les divisions et trouver des réponses à ces crises et plus encore », a-t-il déclaré.

Le changement climatique étant « le défi déterminant de notre époque », le Secrétaire général a rappelé à ces pays qu'ils produisent 80% de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre.