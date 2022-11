Bloomberg : L’hiver européen sera plus chaud que d’habitude

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

L’hiver européen sera plus chaud que d’habitude, informe l’agence Bloomberg citant le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne, qui a prévu de plus grandes probabilités que des températures nettement supérieures à la normale soient enregistrées cet hiver sur le vieux continent, ce qui pourrait apaiser les marchés tendus du mazout.

Les scientifiques de Copernic ont rapporté qu’il est presque certain que les régions côtières de la Baltique, de la Méditerranée et de la mer du Nord enregistreront des températures supérieures aux moyennes historiques. Le degré de certitude d’un temps plus chaud a augmenté au cours du mois dernier.

La des températures anormalement élevées pourraient réduire la demande de gaz naturel que les pays européens se sont empressés de stocker. La guerre de la Russie contre l’Ukraine a fait grimper les prix de ce carburant à des chiffres record contribuant à une crise du coût de la vie dans la région.

Il y a un 50 % à 60 % de chances que les températures soient bien au-dessus des normes historiques dans une grande partie du Royaume-Uni, de l’Europe centrale et méridionale. Des températures plus chaudes aideraient à empêcher l’épuisement des rares réserves de gaz naturel.