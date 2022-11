Bakou, 15 novembre, AZERTAC

La population mondiale a atteint 8 milliards d’habitants, selon le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

La population mondiale croît à son rythme le plus lent depuis 1950, en passant sous la barre des 1% en 2020. Selon les dernières projections des Nations Unies, la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Elle devrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100.

Plus de la moitié de l'augmentation prévue de la population mondiale jusqu'en 2050 sera concentrée dans huit pays : Égypte, Éthiopie, Inde, Nigéria, Pakistan, Philippines, République démocratique du Congo et Tanzanie.