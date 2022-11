L’OMS : 24 millions d’adultes vivent avec le diabète en Afrique

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

Seules 46% des personnes atteintes de diabète du continent africain connaissent leur état, ce qui augmente le risque de maladie grave et de décès, et risque d’aggraver la situation dans la région qui a déjà les taux de mortalité dus à cette maladie les plus élevés du monde, selon une nouvelle étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiée à l’occasion de la Journée mondiale du diabète.

En Afrique, le manque d’installations et d’équipements de dépistage, le nombre insuffisant de personnels de santé formés, l’accès difficile aux établissements de santé et le manque de sensibilisation au diabète sont quelques-uns des obstacles au dépistage du diabète.

« L’un des plus grands défis de la prise en charge du diabète est le manque de diagnostic. Sans dépistage, le diabète devient un tueur silencieux », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Dans la région africaine, les décès prématurés dus au diabète (définis comme des décès survenant avant l’âge de 70 ans) s’élèvent à 58%. Selon l’OMS, cela est supérieur à la moyenne mondiale de 48%. Dans le même temps, le taux de mortalité normalisé selon l’âge pour le diabète est de 48 pour 100.000 habitants. C’est plus du double du taux mondial de 23 pour 100.000.

Dans la région, seule une personne sur deux vivant avec un diabète de type 1 - la forme la plus courante de diabète pédiatrique - a accès à un traitement par insuline. Au total, 24 millions d’adultes vivent avec le diabète en Afrique. Selon l’OMS ce chiffre devrait augmenter de 129% pour atteindre 55 millions d’ici 2045.

« Bien que les pays soient confrontés à plusieurs obstacles pour lutter contre le diabète, la prévalence croissante de la maladie est un signal d’alarme pour renforcer les soins de santé, améliorer le diagnostic, l’accès aux médicaments antidiabétiques qui sauvent des vies et faire du diabète une priorité en tant que défi sanitaire majeur », a ajouté la Dre Moeti.

Les pays se sont mis d’accord pour la première fois en mai 2022 sur des objectifs mondiaux clés pour améliorer le diagnostic du diabète, l’accès à un traitement et à des soins équitables, complets, abordables et de qualité. Ce Pacte mondial pour le diabète de l’OMS vise à ce que 80% des personnes vivant avec le diabète soient diagnostiquées.