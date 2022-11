Riyad : l’ICESCO reçoit le Prix du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe au titre de 2022

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a reçu le Prix du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe pour les institutions au titre de l’année 2022, dans la catégorie de sensibilisation linguistique et création d’initiatives communautaires linguistiques. Le Prix a été décerné lors d’une grande cérémonie organisée le 12 novembre 2022 par ledit Complexe à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite, sous le patronage de Son Altesse le Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan, ministre saoudien de la Culture, Président du Conseil d’administration du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe, indique le site de l’ICESCO.

Dans son discours, prononcé en son nom lors de la cérémonie par le vice-ministre M. Hamed bin Mohammed Fayez, le ministre saoudien de la Culture a indiqué que les candidatures au Prix dans ses quatre catégories reflètent la concurrence positive entre les professionnels du domaine de la langue arabe aux niveaux local et international, ajoutant que le Complexe international Roi Salman pour la langue arabe a été créé pour mettre en valeur la langue arabe, et pour être une référence scientifique et mondiale dans le domaine.

Pour sa part, Dr Abdullah bin Saleh Al-Washmi, Secrétaire général du Complexe international Roi Salman pour la langue arabe, a souligné que le prix met en avant le grand héritage de la langue arabe, qui a marqué de nombreuses civilisations et couvert de larges régions géographiques, et qu’il existe nombre de savants à travers le monde qui assurent son enseignement et son apprentissage.

Ensuite, les trophées ont été remis aux lauréats des quatre catégories, à savoir : enseignement et apprentissage de la langue arabe, informatisation de la langue arabe au moyen des nouvelles technologies, recherches et études scientifiques de la langue arabe, et sensibilisation linguistique et création d’initiatives communautaires linguistiques.

Deux prix ont été décernés dans chaque catégorie, un pour les individus et l’autre pour les institutions.

Dr Majdi Bin Haji Ibrahim, Chef du Centre de la langue arabe pour les non arabophones de l’ICESCO, a reçu le Prix, qui a été décerné à l’Organisation en reconnaissance de son travail sur différents projets qualitatifs dans quatre régions géographiques, y compris arabes et non-arabes, du développement des capacités des États membres et de la coordination pour fournir des programmes éducatifs et culturels dans un certain nombre de domaines, notamment l’enseignement de la langue aux non arabophones, en plus de ses programmes, publications et accords de coopération.