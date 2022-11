L’AZERTAC rejoint le Global Media Congress à Abu-Dhabi en tant que partenaire avec son propre stand

Bakou, 15 novembre, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture de la première édition du Global Media Congress, intitulée « Façonner l'avenir de l'industrie des médias », s'est tenue à Abu-Dhabi, aux Émirats arabes unis (EAU).

Organisé par Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC Group) en coopération avec Emirates News Agency (WAM) sous le patronage du vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, le Congrès rassemble plus de 1 200 représentants des médias, experts et journalistes, ainsi que plus de 200 responsables d'agences médias du monde entier.

En tant que l'un des partenaires du Global Media Congress, l’AZERTAC est représenté avec son propre stand lors de l'événement de deux jours qui se tient au Centre national des expositions d'Abu Dhabi.

Plus de 40 experts de renommée mondiale interviendront lors de l'événement, alors que des expositions, des négociations commerciales et diverses plates-formes pour discuter de l'actualité de l'industrie des médias auront lieu. Parallèlement, des formations et des séminaires ont également été ajoutés à l'ordre du jour.

Au cours des sessions des conférences au sein du Congrès, des sujets tels que l'intelligence artificielle, l'amélioration des compétences, le comportement des consommateurs, la création de contenu, les grandes tendances médiatiques et les prévisions feront l’objet de discussions.