Diverses présentations sur le patrimoine, l’intelligence artificielle et le changement climatique au Pavillon de l’ICESCO à la COP27

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Le pavillon de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à la COP27 tenue à Charm el-Cheikh continue de présenter diverses activités, dont nombre de séminaires, de tables-rondes et de simulations au cours desquels les chefs de secteur et experts de l’ICESCO ont passé en revue les activités, les programmes, les efforts et les différents rôles de l’Organisation en matière d’éducation, de sciences, de culture et de communication, selon le site de l’ICESCO.

Dr Kais Hammami, chef du Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO, a fait une présentation sur « L’intelligence artificielle et le changement climatique… Entre opportunités et défis ».

Pour sa part, Dr Foued El Ayni, expert au Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, a fait une présentation sur la formation à l’adaptation aux changements climatiques et l’élaboration de projets pour en atténuer les effets, tandis que Dr Abdelmajid Tribak, expert en action environnementale commune, a fait une présentation sur « La femme et le changement climatique… Rôles et initiatives ».

De leur côté, M. Nassim Mohand, Dr Nami Salihi et Dr Osama Al Nahas, experts au Secteur de la Culture et de la Communication de l’ICESCO, ont fait trois présentations distinctes, la première abordant le rôle des jeunes dans la gestion de l’impact du changement climatique sur le patrimoine, la seconde mettant en exergue l’impact du changement climatique sur le littoral de la ville historique de Saint-Louis en République du Sénégal, et la troisième s’axant sur les activités de simulation.