L’ICESCO appelle à investir davantage dans l’éducation de la petite enfance

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a souligné l’importance de mobiliser les efforts pour investir davantage dans l’éducation de la petite enfance, étant donné que ces années constituent la base pour renforcer les compétences d’apprentissage chez les enfants tout au long de la vie, améliorer leur comportement et promouvoir leurs capacités cognitives, dans l’objectif de jeter les bases de prospérité et de développement des sociétés, indique le site de l’ICESCO.

Cette annonce relève du message enregistré, qu’il a adressé à la Conférence mondiale sur l’éducation et la protection de la petite enfance organisée par l’UNESCO à Tachkent, République d’Ouzbékistan, du 14 au 16 novembre 2022, en vue de réaffirmer le droit de tous les enfants à des soins et une éducation de qualité dès la petite enfance, en présence de représentants des États membres de l’UNESCO, d’organisations internationales et régionales, d’institutions et d’organismes de la société civile.

Dr AlMalik a souligné l’importance de cette conférence pour mobiliser les efforts internationaux de prise des mesures et des dispositions concrètes pour la protection de la petite enfance et l’éducation, en appelant à conclure des accords internationaux, appliquer les politiques juridiques dans ce domaine, et augmenter les investissements qui suivent le développement technologique, afin d’assurer le progrès de tous.

Il a également passé en revue les efforts et les initiatives de l’ICESCO pour renforcer les compétences technologiques et les capacités en matière de protection de la petite enfance et d’éducation dans les États membres, notamment la fourniture de bibliothèques pour enfants et de centres d’apprentissage en ligne, la création d’applications pour téléphone mobile, et l’adoption des technologies de l’intelligence artificielle et de la technologie moderne dans le domaine de la communication avec les enseignants et les parents, permettant la mise à disposition d’un espace qui garantit la prise en charge des enfants et résout les problèmes auxquels le monde fait face.