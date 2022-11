L’Europe enregistre un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 34,4 mrds d'euros

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

L’Europe a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 34,4 mrds d'euros en septembre 2022, contre un excédent de 6,7 mrds d'euros en septembre 2021, selon l’Eurostat, office statistique de l’Union européenne.

En septembre 2022, par rapport à septembre 2021, tous les États membres ont enregistré une hausse importante des exportations extra-UE, à l'exception du Luxembourg (-3,8%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Slovénie (+93,1%) et en Croatie (+66,1%).

En ce qui concerne les importations extra-UE, tous les États membres ont enregistré de fortes hausses, à l’exception de l’Estonie (-23,7%), la Lettonie (-15,3%) et le Luxembourg (-0,2%). Les plus fortes hausses ont été observées en Croatie (+101,7%), en Bulgarie (+91,0%) et en Lituanie (+83,7%).