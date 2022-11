La résolution adoptée par le Sénat français contient des dispositions mensongères et calomnieuses

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

« La résolution adoptée par le Sénat français le 15 novembre 2022, visant à appliquer des sanctions à l’encontre de l’Azerbaïdjan et exiger son retrait immédiat du territoire arménien, à faire respecter l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020, et favoriser toute initiative visant à établir une paix durable entre les deux pays », est complètement loin de la vérité, contient des dispositions mensongères et calomnieuses, et en constituant une provocation ouverte, sert à saper le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie », a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères en commentant la résolution adoptée par le Sénat français à l’encontre de l'Azerbaïdjan.

« Adoptée par le Sénat et n’ayant pas de valeur juridique, cette résolution démontre une fois de plus la position politique biaisée et unilatérale de la France en tant que pays ayant déclaré son intention d’accompagner le processus de normalisation.

En général, toutes les revendications loin de la réalité mentionnées dans la résolution témoignent de l’ignorance de ses auteurs sur les faits historiques et la situation actuelle dans la région.

Nous soulignons avec regret que la résolution de la chambre haute du Parlement français méconnaît une fois de plus l'occupation par l'Arménie des territoires azerbaïdjanais depuis près de 30 ans, les massacres commis contre la population civile, le pillage des villes et villages, le piétinement brutal des droits de centaines de milliers de personnes déplacées internes, la réalisation de la politique de nettoyage ethnique par l'Arménie sur les terres historiques de l'Azerbaïdjan, ainsi que les travaux de consolidation de paix, de restauration et de reconstruction de l'Azerbaïdjan après la Guerre patriotique en 2020.

En ce qui concerne les idées ridicules contenues dans la résolution sur le soi-disant « Haut-Karabagh », nous rappelons une fois de plus aux sénateurs que la région du Karabagh est une partie inaliénable de l'Azerbaïdjan en tant que territoire internationalement reconnu, que les droits et la sécurité de la population arménienne vivant dans cette région sont une affaire intérieure de l’Azerbaïdjan, et ceux-ci seront assurés conformément à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan.

En encourageant les forces revanchardes de l’Arménie, la résolution du Sénat ne sert pas la paix, la stabilité et le développement dans la région et est loin de « l’établissement d’une paix durable » mentionné dans le titre de la résolution.

Nous rejetons fermement cette nouvelle résolution adoptée par le Sénat français », a souligné le ministère.