Bakou : une note de protestation remise au chargé d’affaires de l’ambassade de France

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Mercredi 16 novembre, le chargé d'affaires de l’ambassade de France en République d'Azerbaïdjan, Julien Le Lan, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères (MAE), et une note de protestation lui a été remise en ce qui concerne la résolution adoptée par le Sénat français à l’encontre de l'Azerbaïdjan le 15 novembre.

Il a été porté à l'attention du chargé d’affaires que la résolution contenant des dispositions totalement mensongères et calomnieuses adoptée au Sénat français est fermement rejetée par l'Azerbaïdjan.

Il a été déclaré que ladite résolution est franchement provocatrice et que la France, qui prétend accompagner le processus de paix, a une fois de plus démontré de manière ouverte sa position pro-arménienne, partiale et unilatérale.

Il a été souligné que cette attitude de la France vise à porter un coup sérieux à l'établissement de la paix dans la région, en particulier à la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, sur laquelle notre pays insiste, sur la base de la reconnaissance et le respect mutuels de leur souveraineté, leur intégrité territoriale et l'inviolabilité de leurs frontières, et encourage les forces revanchardes qui s'opposent à la paix dans la région.

En plus de violer gravement les normes et principes du droit international, ladite résolution contredit brutalement les obligations découlant notamment de l'article 2 de la disposition 3 du « Traité d'amitié, d’entente et de coopération » (1993) entre la République d'Azerbaïdjan et la République française.

Lors de l’entretien, la partie azerbaïdjanaise a insisté pour que la France s'abstienne d'actions et de déclarations contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, protégées par le droit international, et d'ingérence dans ses affaires intérieures.

Le chargé d'affaires de l’ambassade de France a déclaré que la demande de la partie azerbaïdjanaise serait transmise aux organismes compétents françaises.