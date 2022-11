Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 16 novembre un coup de fil du Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Le Secrétaire d'État américain a une fois de plus souligné que les négociations suivantee entre les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie sur le traité de paix se sont tenues à Washington le 7 novembre dernier, et que les États-Unis sont déterminés à contribuer au processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Le Président Ilham Aliyev a souligné que l'attention constante du Secrétaire d'État Antony Blinken au processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les efforts des États-Unis dans ce sens étaient hautement appréciés. Cependant, le chef de l'État a noté que malgré les efforts et les négociations en la matière, les déclarations contradictoires faites par les dirigeants arméniens ces derniers jours avaient un impact négatif sur la normalisation des relations entre les deux pays et l'avancement de l'agenda de paix.

Antony Blinken a noté qu'il existait une opportunité historique pour la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la signature d'un traité de paix, et a déclaré que les États-Unis poursuivraient leurs efforts dans ce sens.

Au cours de l’entretien téléphonique, un échange de vues a eu lieu sur la tenue d’une nouvelle réunion sur le traité de paix et les mesures de confiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.