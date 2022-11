Un appel de fonds humanitaire de 145,6 millions de dollars lancé pour l’Haïti

Bakou, 16 novembre, AZERTAC

Le gouvernement, les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé mardi un appel de 145,6 millions de dollars pour soutenir le pays dans la réponse d’urgence face à la nouvelle vague de choléra et apporter une aide vitale à 1,4 million de personnes vivant dans les zones les plus affectées.

Après plus de trois ans sans aucun cas de choléra rapporté en Haïti, le 2 octobre 2022, les autorités nationales ont signalé deux nouveaux cas confirmés de Vibrio cholerae dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au 14 novembre, le ministère de la Santé publique et de la Population rapportait 8.708 cas suspects, 802 cas confirmés et 161 décès à travers le pays, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en Haïti dans un communiqué de presse.

« Le choléra est une maladie évitable et traitable, et, fort de leur expérience et de leur savoir-faire, les institutions nationales ont rapidement mis sur pied une stratégie de réponse avec l’appui indéfectible de l’ensemble de la communauté humanitaire locale et internationale » a déclaré la Coordinatrice résidente et de l’action humanitaire de l’ONU, Ulrika Richardson. Cependant, la flambée des cas ces dernières semaines et la propagation rapide du choléra dans le pays est préoccupante. Selon l’OPS/OMS, 500.000 personnes sont à risque de contracter la maladie.