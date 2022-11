La Commission européenne invite à intégrer sans plus tarder la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie à l’espace Schengen

Bucarest, 17 novembre, AZERTAC

La Commission européenne invite le Conseil européen à prendre sans plus tarder les décisions nécessaires pour permettre à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie de participer intégralement à l'espace Schengen, selon le site web de la Commission européenne.

Depuis des années, ces États membres ont contribué de manière importante au bon fonctionnement de l'espace Schengen, y compris pendant les crises migratoires, durant la pandémie et, plus récemment, face aux conséquences sans précédent de la guerre en Ukraine. Bien que les trois pays soient déjà partiellement liés par les règles de Schengen, les contrôles aux frontières intérieures avec ces États membres n'ont pas été levés et ils ne bénéficient donc pas de tous les avantages découlant de la participation à l'espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures. Faire partie intégrante de l'espace Schengen est une obligation pour ces États membres et, puisqu'ils remplissent les conditions exigées, ils devraient y être autorisés.

Le 10 novembre 2022, le Parlement européen a rendu un avis favorable sur le projet de décision du Conseil relative à l'application de l'intégralité de l'acquis de Schengen en Croatie. Le 18 octobre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution invitant le Conseil à autoriser la Roumanie et la Bulgarie à adhérer à l'espace Schengen.