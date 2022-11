Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par l’envoyé spécial de l’UE pour le Partenariat oriental VIDEO

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 17 novembre une délégation conduite par l’envoyé spécial de l’Union européenne (UE) pour le Partenariat oriental, Dirk Schuebel, et composée de représentants de l’UE et d’un certain nombre de pays membres chargés du Partenariat oriental.

Lors de la rencontre, le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, le rôle joué par l'Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l'Europe, les questions concernant la coopération dans le domaine des transports et des communications ont fait l’objet de discussions, il a été souligné que l’Azerbaïdjan est un hub de transport et de logistique régional. Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la signature d’un traité de paix, la délimitation des frontières, la sécurité régionale et d'autres questions d'intérêt mutuel.