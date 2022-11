COP 27 : diverses présentations sur l’éthique de l’intelligence artificielle et l’impact du changement climatique sur le patrimoine et les droits des femmes au pavillon de l’ICESCO

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le pavillon de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à la COP 27 (Charm El-Sheikh), a organisé, mardi 15 novembre 2022, un ensemble d’activités, notamment des séminaires et des tables rondes, au cours desquels les chefs de secteur et les experts ont passé en revue les activités, programmes et efforts de l’Organisation en matière d’éducation, de sciences, de culture et de communication, selon le site Internet de l’ICESCO.

À cette occasion, Dr Kais Hammami, Directeur du Centre de prospective stratégique, et M. Mohammed Hédi Shili, Directeur du Département des Affaires juridiques et des Normes internationales, ont donné une présentation sur l’importance de l’élaboration d’une charte concernant l’éthique de l’intelligence artificielle, et passé en revue les expériences de certains États membres de l’ICESCO dans ce sens.

De même, M. Nassim Mohand Amer, expert au Secteur de la Culture et de la Communication à l’ICESCO, Dr Soulayman Hashi, Directeur du Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, et Dr Rachid Belali, chercheur en sociologie, ont présenté, lors d’une table ronde, un exposé sur les systèmes d’irrigation traditionnels en tant que modèle de développement durable. Pour leur part, Dr Nami Salihi, expert au Secteur de la Culture et de la Communication à l’ICESCO, Dr Ismail Al-Faheel et Mme Amal Othman, chercheurs en patrimoine, ont examiné l’impact mutuel entre le changement climatique, le patrimoine et la culture au Soudan.

Dr Abdelmajid Tribak, expert en action environnementale conjointe à l’ICESCO, et le Dr Fachruddin Mangunjaya, Président du Centre d’études islamiques de l’Université nationale d’Indonésie, ont, à leur tour, fait une présentation sur les moyens et les mécanismes permettant d’apprendre aux enfants à protéger l’environnement dans les écoles du monde islamique.

De surcroît, Dr Tribak et Dr Omar Wydadi, chercheur en sciences de l’éducation, membre fondateur du Bureau national de l’Alliance marocaine pour le climat et le développement, ont présenté un exposé sur la société civile et les perspectives d’une action commune en faveur du climat.

M. Najib Rhiati, Conseiller culturel auprès du Directeur général de l’ICESCO, et Mme Fatiha Bentalha, artiste plasticienne, ont présenté un exposé sur l’utilisation des déchets solides dans les œuvres d’art pour sensibiliser à la préservation de l’environnement.

Lors des activités organisées lundi au pavillon, M. Said Choukri, expert en environnement et changement climatique, a fait une présentation sur la réutilisation des eaux traitées pour l’irrigation des espaces verts dans la ville de Rabat.

Par ailleurs, Dr Asmaa Mahdioui, membre du Programme des jeunes professionnels de l’ICESCO, a donné une présentation sur l’impact du changement climatique sur les femmes, en particulier dans la région nord-africaine, et sur les moyens à même d’atténuer ces effets négatifs et parvenir à la justice sociale.