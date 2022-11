La Journée de la biodiversité à la COP27

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

La Journée de la biodiversité s’est tenue à la COP27 à Charm El-Cheikh, selon le site officiel de l’ONU.

Alors que pendant de nombreuses années, la crise climatique et la crise de la biodiversité ont été traitées comme des problèmes distincts, la réalité - comme cela a été souligné mercredi lors de la COP27 - est qu'il n'y a pas de voie viable pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C sans protéger et restaurer de toute urgence la nature.

« Les deux doivent être considérés comme étant sur le même plan, et pas l'un plus haut que l'autre », a déclaré Elizabeth Mrema, Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB), l'instrument juridique international de protection de la biodiversité ratifié par 196 nations.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la perte de biodiversité a déjà des implications importantes pour le changement climatique régional et mondial.

Alors que les écosystèmes naturels jouent un rôle important dans la régulation du climat et peuvent aider à séquestrer et à stocker le carbone, la perte de forêts, l'assèchement des zones humides et d'autres dégradations de l'environnement dans le monde ont contribué de manière significative au changement climatique.

Selon l'agence onusienne, les efforts visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et à restaurer les écosystèmes, par exemple, pourraient contribuer à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre.