L'UNICEF veut renforcer la protection des enfants face aux catastrophes

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé, mercredi, une nouvelle initiative de financement climatique afin d'améliorer la résilience des pays et la préparation aux catastrophes pour les enfants et les jeunes et de renforcer la protection des enfants contre les impacts des futures catastrophes liées au climat.

L'initiative Aujourd'hui et demain (Today and Tomorrow) combine, pour la première fois, le financement de programmes immédiats de résilience climatique et de prévention des risques pour les enfants aujourd'hui, avec une utilisation innovante du financement du transfert de risque fourni par le marché de l'assurance pour les catastrophes cycloniques futures.

Les enfants et les jeunes constituent un groupe de population extrêmement vulnérable qui compte parmi les plus touchés par les risques de catastrophe et le changement climatique, notamment par les effets de phénomènes météorologiques extrêmes. Ainsi, l'année dernière, l'indice de risque climatique des enfants de l'UNICEF a estimé que 400 millions d'enfants (près d'un enfant sur six dans le monde) sont actuellement très exposés aux cyclones.

Au cours de sa phase pilote initiale de trois ans, le programme de l'UNICEF Aujourd'hui et demain se concentrera sur huit pays situés dans quatre bassins cycloniques mondiaux : Bangladesh, Comores, Haïti, Fidji, Madagascar, Mozambique, Îles Salomon et Vanuatu.

Pour aller de l’avant, l'agence a collecté 30 millions de dollars pour cette initiative et appelle d'autres partenaires privés et publics à agir et à se joindre à l'UNICEF pour aider à combler le déficit croissant de financement humanitaire pour la protection des enfants et des jeunes contre les catastrophes.