Erdogan : La vente des F-16 à la Türkiye est entre les mains de Biden

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

Le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a fait des déclarations à la presse, jeudi, dans l’avion du retour de Bali, où il a participé au sommet des dirigeants du G20, selon l’Agence Anadolu.

Le chef de l’État turc a déclaré que le président américain, Joe Biden, est totalement conscient que la vente des chasseurs F-16 à Ankara est entièrement entre ses mains.

Il est revenu sur certains de ses entretiens bilatéraux avec d’autres leaders. Notamment avec son homologue américain Joe Biden.

Ce dernier l’a d’abord remercié pour le rôle de la Türkiye dans la conclusion de l'accord historique sur le corridor céréalier en mer Noire.

Biden a également réitéré son soutien à la vente d’avions de chasse F-16 à la Türkiye.

« Il m’a dit être totalement conscient que la vente des F-16 est entièrement entre ses mains », a-t-il partagé.

Par ailleurs, Erdogan a donné quelques pistes concernant la réunion, la semaine passée, entre le directeur de la Central Intelligence Agency des États-Unis (CIA), et le chef du service de renseignement extérieur russe (SVR) dans la capitale turque Ankara.

« Ce que je peux dire concernant cette réunion, c’est qu’aucune des deux parties n'aura recours aux armes nucléaires. Nous allons suivre de près ces dossiers et nous efforcerons de réunir les deux parties le plus souvent possible », a-t-il dit.

Le Président turc est ensuite revenu sur l’accord du corridor céréalier et ses relations avec Vladimir Poutine.

« Monsieur Poutine nous avait proposé l'envoi gratuit de céréales à des pays africains, dont le Mali, Djibouti, le Soudan et la Somalie », a-t-il rappelé, assurant que la Türkiye est entièrement disposée à contribuer à cet objectif.

Sur la crise énergétique, Erdogan a assuré que la Türkiye ne connaîtra pas de problèmes énergétiques, ajoutant que certains pays sont prêts à soutenir la Türkiye dans ce domaine.

Erdogan s’est aussi entretenu à Bali avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Pour la petite histoire, les deux leaders ont convenu de garder un bon niveau dans leurs relations personnelles et d’éviter de faire des déclarations qui pourraient les endommager.

Dans les discussions avec Macron, le projet de production commune entre la France, la Türkiye et l’Italie, du système de défense antiaérienne SAMP-T a également été évoqué, a déclaré Erdogan.

« Nous en avons aussi parlé avec la Cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Il reste certains obstacles techniques. En les surmontant, nous voulons mettre en application ce projet au plus vite », a-t-il indiqué.

Interrogé sur les relations avec l’Égypte et la Syrie, au plus bas depuis des années, le leader turc a répondu : « En politique, il n’y a pas de ressentiment éternel, le moment venu vous pouvez renouveler les relations ».

Et de poursuivre : « Nos relations avec les pays avec lesquels nous avons des problèmes pourraient être complètement revues après les présidentielles de juin », faisant entendre qu’une mise à plat des relations avec Le Caire et Damas est envisageable dans un futur pas si lointain.

Pour finir, le Président turc est revenu sur l’attentat terroriste qui a endeuillé Istanbul dimanche dernier.

Il a refusé de donner du crédit aux analyses selon lesquelles cet attentat est dû à l’approche des échéances électorales en Türkiye.

« Cela sert le scénario de peur que l'organisation terroriste veut semer », a-t-il averti.