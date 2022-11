Le président azerbaïdjanais : La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE est très large

Bakou, 17 novembre, AZERTAC

« La coopération entre l’Azerbaïdjan et l’UE est très large. Et nous sommes très satisfaits du niveau de la coopération dans les différents domaines - politique, économique, énergétique, humanitaire etc. Bien sûr, en ce qui concerne le Partenariat oriental, vous savez que dès le début de ce programme, l'Azerbaïdjan a été très favorable et a participé activement à différents événements, y compris les sommets », a souligné le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec la délégation dirigée par Dirk Schuebel, envoyé spécial de l’UE pour le Partenariat oriental.

« Maintenant, je suis d'accord qu'il est temps de le moderniser, de revoir ce qui a été fait, car cela fait déjà plus d'une décennie que le Partenariat oriental a été lancé. Et les pays membres du Partenariat oriental ont fait leur choix. Certains d'entre eux ont signé l’accord d'association, certains d'entre eux ont rejoint l'Union économique eurasiatique, l'Azerbaïdjan est seul à n’avoir rejoint aucun des formats. Et la performance économique, la stabilité économique, la stabilité politique et, bien sûr, la libération de nos territoires montrent que notre politique étrangère était pragmatique et ciblée », a précisé le chef de l’Etat.

Le président azerbaïdjanais a fait savoir que l'objectif principal était de restaurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et on l’avait fait deux ans avant.