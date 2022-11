Le taux d’inflation annuel en hausse à 10,6% dans la zone euro

Rome, 18 novembre, AZERTAC

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 10,6% en octobre 2022, contre 9,9% en septembre. Un an auparavant, il était de 4,1%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 11,5% en octobre 2022, contre 10,9% en septembre. Un an auparavant, il était de 4,4%, selon l’Eurostat, office statistique de l'Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en France (7,1%), en Espagne (7,3%) et à Malte (7,4%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (22,5%), en Lituanie (22,1%) et en Hongrie (21,9%).

Par rapport à septembre, l'inflation annuelle a baissé dans onze États membres, est restée stable dans trois et a augmenté dans treize autres.

En octobre les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient de l'énergie (+4,44 points de pourcentage, pp), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (+2,74 pp), des services (+1,82 pp) et des biens industriels hors énergie (+1,62 pp).