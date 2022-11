L'Union mondiale des jeunes écrivains turcs adresse un message aux institutions créatives françaises

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

L'Union mondiale des jeunes écrivains turcs a adressé un message aux institutions créatives françaises à la suite de l’adoption d’une résolution anti-azerbaïdjanaise au Sénat français.

L’AZERTAC présente le texte intégral dudit message ci-dessous :

« La résolution intitulée « L'imposition de sanctions contre l'Azerbaïdjan et son retrait immédiat du territoire arménien, l'exigence de respecter l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 et la promotion de toutes les initiatives visant à établir une paix durable entre les deux pays » est une tentative d'entraver la paix dans la région plutôt que la politique de paix de la France. Pendant 30 ans, la France n'a rempli aucun de ses devoirs de pays co-président du groupe de Minsk de l'OSCE dans le sens du règlement de l'ancien conflit du Haut-Karabagh. Au contraire, il n'a pas hésité à prendre des mesures contre l'Azerbaïdjan, qui a souffert du conflit et compte plus d'un million de réfugiés, et cette attitude négative s'est poursuivie de manière croissante même après que le conflit a abouti à la libération des terres azerbaïdjanaises. Historiquement, l'Azerbaïdjan a été fidèle aux principes d'amitié et d'humanisme dans ses relations avec tous ses voisins et a rempli tous ses devoirs pour l'instauration de la paix dans la région. Les relations de l'Azerbaïdjan avec les pays européens se développent selon une ligne toujours croissante.

Au terme de cet appel à vous, en tant qu'Union mondiale des jeunes écrivains turcs, nous condamnons fermement cette résolution du Sénat français, et nous portons à votre attention que de telles démarches ne sont qu'une provocation contre la paix. En tant qu'institutions créatives, nous attendons votre attitude humaine à cette démarche du Sénat français ».