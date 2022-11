L’UNICEF publie un nouveau rapport en amont de la Journée mondiale de l’enfance

Bakou, 18 novembre, AZERTAC

Le racisme et la discrimination à l’égard des enfants du fait de leur origine ethnique, de leur langue et de leur religion sont présents dans tous les pays du monde, déplore l’UNICEF dans un nouveau rapport publié en amont de la Journée mondiale de l’enfance.

Intitulé Des droits bafoués : Les effets de la discrimination sur les enfants, ce rapport montre l’ampleur des répercussions engendrées par le racisme et la discrimination sur l’éducation et la santé des enfants, ainsi qu’en matière d’enregistrement des naissances et d’accès à un système de justice équitable, et souligne par ailleurs les importantes disparités subies par les groupes minoritaires et ethniques.

« L’exclusion et la discrimination font courir aux enfants le risque d’être exclus et de vivre à jamais dans la précarité », a déclaré Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « Cette situation a des conséquences néfastes pour nous tous. Protéger les droits de chaque enfant, quelles que soient son identité et son origine, est le plus sûr moyen de bâtir un monde plus juste, plus pacifique et plus prospère pour tous. »

Parmi les nouvelles constatations de ce rapport, il ressort d’une analyse menée dans 22 pays à revenu faible et intermédiaire que les enfants issus de groupes ethniques, linguistiques et religieux marginalisés accusent un important retard sur leurs pairs sur le plan des compétences en lecture. En moyenne, les élèves âgés de 7 à 14 ans appartenant au groupe le plus favorisé sont deux fois plus susceptibles d’avoir acquis les compétences fondamentales dans ce domaine par rapport au groupe le plus défavorisé.

« En cette Journée mondiale de l’enfance, comme tous les autres jours, chaque enfant a le droit d’être inclus et protégé et de bénéficier des mêmes chances d’atteindre son plein potentiel », a conclu Catherine Russell. « Il est en notre pouvoir, et de notre devoir à tous, de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants dans notre pays, au sein de notre communauté, à l’école, à la maison et dans nos propres cœurs. »